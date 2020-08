Formazioni ufficiali Copenaghen-Basaksehir, ottavi Europa League 2019/2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le Formazioni ufficiali di Copenaghen-Basaksehir, match valido per gli ottavi di finale di Europa League 2019/2020. All’andata vittoria di misura per i turchi, dunque tutto aperto in terra danese a cinque mesi di distanza da quella partita e con una lunga pausa per via del lockdown. Calcio d’inizio fissato per le ore 18.55 di mercoledì 5 agosto, ecco di seguito le scelte dei due allenatori. Copenaghen: Johnsson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Pep Biel, Mudrazija, Zeca; Kaufmann, Wind, Falk. Basaksehir: Mert Gunok; Clichy, Epureanu, Skrtel, Junior Caiçara; Can Kahveci, Mehmet Topal; Mahmut Tekdemir; Crivelli, Ba, Visca. Leggi su sportface

