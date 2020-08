Esplosione a Beirut, il militare italiano ferito è di Bitonto. Il sindaco: "A lui l'abbraccio di tutta la comunità" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Caldarulo che ha 40 anni e vive nella frazione bitontina di Palombaio con la sua famiglia, è un caporal maggiore e ha una lunga esperienza in aree di crisi. Le sue condizioni non sono gravi Leggi su repubblica

