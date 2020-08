Emofilia A: conferme di sicurezza per emicizumab (Di mercoledì 5 agosto 2020) Emofilia A: nuovi dati provenienti dallo studio di fase IIIb STASEY rafforzano il profilo di sicurezza di emicizumab Al congresso virtuale 2020 dell’International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH), svoltosi pochi giorni fa, sono stati annunciati i risultati della seconda analisi ad interim dello studio di fase IIIb STASEY che rafforzano il profilo di sicurezza… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Conferme nell'ambito del trattamento dell' emofilia A (condizione caratterizzata da mancanza del fattore VIII della coagulazione e sanguinamenti incontrollati) giungono dal congresso virtuale 2020 ...

Monza - Roche ha annunciato i risultati della seconda analisi ad interim dello studio di Fase IIIb STASEY, che rafforzano il profilo di sicurezza di emicizumab già testato nel programma clinico di Fas ...

