Daydreamer Anticipazioni 6 agosto 2020: Can vuole un fidanzamento ufficiale, ma... (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 6 agosto 2020, rivelano che nell'Episodio Can confessa il suo amore per Sanem, ma Mevkibe e Nihat fraintendono. Nel frattempo Aylin trama per screditarla... Leggi su comingsoon

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La trama di #domani, #6agosto - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Non avranno più segreti ma... - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 4 agosto 2020: Sanem ottiene uno stage e Aylin cospira contro di lei - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 4 agosto 2020: quarantesima puntata - infoitcultura : DAYDREAMER, anticipazioni puntata mercoledì 5 agosto 2020 -