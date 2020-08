Dalla caserma Levante all’omicidio Cucchi: le forze dell’ordine alla sbarra (Di mercoledì 5 agosto 2020) La vicenda dei Carabinieri di Piacenza porta alla ribalta i problemi del sistema italiano con un passato oscuro Leggi su media.tio.ch

PIACENZA - Sono passati pochi giorni dall’esplosione dello scandalo ma è bastato anche meno per definirla Caserma degli Orrori. L’Italia si trova a fare i conti con un nuovo caso che riguarda le forze ...

Udine, responsabile Protezione Civile vuole “squadroni della morte” contro le proteste dei migranti

“Non preoccupatevi, stiamo organizzando gli squadroni della morte e nel giro di due giorni riportiamo la normalità… Quattro taniche di benzina e si accende il forno crematorio, così non rompono più”: ...

