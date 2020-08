Covid e scuola, parla l'assessore Fortini: 'Criticità per la ripresa a settembre' (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus, la Regione Campania attacca il Miur: 'Piano scuola irricevibile' 25 June 2020 'Persistono Criticità per la ripresa della scuola a settembre'. Lo ha detto il ministro regionale all'... Leggi su salernotoday

Adnkronos : Scuola, lo studio: 'Ecco come evitare seconda ondata Covid' - ZNT_R6 : @TatooWasTaken parlo per quello che so dalle riunnioni a scuola nulla in più: in teoria da privato costa un sacco… - dariocurcio5 : #scuola #Azzolina L'assessore regionale della #Campania @lucia_fortini:'Bene risposta del ministro @AzzolinaLucia a… - shakiretta71 : RT @Teresat14547770: Covid, Conte: «Crociere sì, discoteche no. Sulla scuola garantisco io» - - CCanadese : RT @CCanadese: Rientro a scuola, l'analisi del direttore Francesco Veronesi -