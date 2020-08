Cosa sappiamo sull’esplosione nel porto di Beirut (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il pomeriggio del 4 agosto la capitale del Libano è stata scossa da una violenta esplosione che ha raso al suolo diversi edifici del porto e dei dintorni provocando la morte di almeno 73 persone e ferendone altre 4mila, tra cui un militare italiano. Nelle prime ore sono circolate diverse ipotesi sull’origine dell’esplosione: un incidente … Cosa sappiamo sull’esplosione nel porto di Beirut InsideOver. Leggi su it.insideover

Johnnyavena : Cosa sappiamo dell'enorme esplosione a Beirut - Il Post - GabyGG12 : RT @wireditalia: Il bilancio è di più di 100 morti e oltre 4mila feriti, ed è destinato ad aumentare. La probabile causa sarebbe l'esplosio… - Pura_Vida69 : RT @wireditalia: Il bilancio è di più di 100 morti e oltre 4mila feriti, ed è destinato ad aumentare. La probabile causa sarebbe l'esplosio… - Daniel41167505 : RT @Corriere: L’inferno al porto: cosa sappiamo e i punti ancora da chiarire - My_Salute : RT @ilpost: Cosa sappiamo dell’enorme esplosione a Beirut -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sappiamo

In questo modo, Neeva sarà una destinazione abituale indipendentemente da cosa si cerchi e dove questo si trovi. Per quanto invece riguarda i dati degli utenti, al momento si sa soltanto che saranno ...Siamo sulla cattiva strada e, si sa, i regimi emergenziali difficilmente portano buone ... un impiego non burocratico della tecnologia nel settore scolastico. La stessa cosa non è avvenuta In sanità, ...