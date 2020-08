**Coronavirus: aumentano i contagi in Sicilia, oggi altri 21 positivi di cui 5 migranti** (Di mercoledì 5 agosto 2020) Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – aumentano i casi di coronavirus in Sicilia dove sono 21 i nuovi contagi, di cui 5 migranti. Nove casi si sono registrati nel ragusano, 4 a Catania, 3 a Palermo e 5 a Messina.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus aumentano Coronavirus in Sardegna, aumentano i casi nell'isola: 9 nuovi positivi La Nuova Sardegna Coronavirus: balzo contagi +384, 10 morti

Schizzano di nuovo in alto i contagi per coronavirus in Italia: secondo i dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 nuovi casi (il giorno prima erano stati 190), per u ...

Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del 4 agosto: +3 nuovi casi

Disponibile il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale. In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3401 casi positivi al Covid ...

