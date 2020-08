Compravendite immobiliari +4,76% NEL 2019 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il 2019 è stato un anno in crescita nel settore delle Compravendite immobiliari: in particolare si è rilevato un aumento del 4,76% rispetto al 2018. E’ quanto risulta dai dati statistici diffusi dal Consiglio nazionale del Notariato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

notarpinto : RT @ilnotariato: #Casa: notai, compravendite immobiliari 2019 +4,76% @Agenzia_Ansa - vzirnstein : RT @Requadro2: Notariato: nel ’19 + 4,76% di compravendite immobiliari - Requadro2 : Notariato: nel ’19 + 4,76% di compravendite immobiliari - serenel14278447 : Casa: notai, compravendite immobiliari 2019 +4,76% - tvbusiness24 : Case, il 2019 è stato un anno in crescita nel settore delle compravendite immobiliari. Il Consiglio nazionale del N… -

Ultime Notizie dalla rete : Compravendite immobiliari

Trovare casa a Milano non è semplice: si tratta di una città mediamente piccola, per essere una delle capitali mondiali della finanza, della moda e del design, ma è anche fortemente sfaccettata, ...In occasione della pubblicazione del nuovo rapporto Dati Statici Notarili che fotografa l'andamento del mercato immobiliare nel 2019, il consigliere nazionale del Notariato Giulio Biino, commenta con ...