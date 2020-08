Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, aria di crisi: cos’è successo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tra la showgirl Cecilia Rodriguez e il compagno Ignazio Moser da giorni si parla di crisi. Diverse indiscrezioni vedono la coppia sempre più lontana. Per la showgirl Cecilia Rodriguez e lo sportivo Ignazio Moser si parla di crisi nel loro rapporto. Sembrerebbe che la coppia stia affrontando un periodo non idilliaco e a dimostrarlo sarebbe … L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, aria di crisi: cos’è successo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

