Campania, nasce la “truffa del cellulare rotto”: vittime tanti automobilisti. La tecnica (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’hanno già ribattezzata la “truffa del cellulare rotto” ed è il nuovo espediente con cui ricorrono alcuni malviventi per estorcere danaro agli automobilisti che finiscono nella loro rete. Campania. Truffa del cellulare rotto: come funziona I primi episodi si sono consumati a Sarno, in provincia di Salerno. Tra piazza Marconi e via Piave, sono diverse … L'articolo Campania, nasce la “truffa del cellulare rotto”: vittime tanti automobilisti. La tecnica Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

IAMCALCIOBENEVE : Pannarano. Nasce una nuova realtà calcistica dopo circa un decennio - IAMCALCIONAPOL : Nasce il nuovo Gragnano: svelata la nuova società - Giordan30423124 : #campania #deluca CHI NASCE IN CAMPANIA HA UNA SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA FINO A QUATTRO ANNI INFERIORE RISPETTO… - naturalfoodwine : RT @_DAGOSPIA_: VIVERE AL SUD TI ACCORCIA LA VITA - CHI NASCE IN CAMPANIA E IN SICILIA HA UNA SPERANZA DI VITA ... - _DAGOSPIA_ : VIVERE AL SUD TI ACCORCIA LA VITA - CHI NASCE IN CAMPANIA E IN SICILIA HA UNA SPERANZA DI VITA ...… -