Camera, Fico: “Sgarbi sospeso per 15 giorni dalla Camera”. Insultò Carfagna e Bartolozzi e venne allontanato di peso dall’Aula (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lo scorso 25 giugno aveva urlato “insulti irripetibili” contro la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, e la deputata Giusi Bartolozzi, che di mestiere fa il magistrato, usando parole come “vaffanculo, stronza, troia” ed altre incomprensibili dalle tribune. Per questo Vittorio Sgarbi è stato sospeso per 15 giorni dall’Aula. Ad annunciato, tramite i social network, il presidente di Montecitorio, Roberto Fico. “L’Ufficio di presidenza della Camera ha deciso – all’unanimità – di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio Sgarbi per gli episodi dello scorso 25 giugno in Aula e gli insulti rivolti in quella sede alla vicepresidente Mara ... Leggi su ilfattoquotidiano

