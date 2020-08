Beirut, due esplosioni: almeno 78 morti, tra i 4.000 feriti un militare italiano. A fuoco 2.700 tonnellate nitrato di ammonio: «Aria tossica, chi può lasci la città» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Apocalisse a Beirut, squassata nel tardo pomeriggio da due potenti esplosioni. Due forti esplosioni nella capitale libanese, nella zona del porto hanno causato, secondo il bilancio del... Leggi su ilmattino

ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - MediasetTgcom24 : beirut, feriti due militari italiani nelle esplosioni - rtl1025 : ?? Due militari italiani sono rimasti feriti in modo non grave in seguito alle esplosioni avvenute a #Beirut, mentre… - Pensierisparsi1 : Beirut, due forti esplosioni nella zona del porto: più di 100 morti e 4 mila feriti tra cui un mili… - ottovanz : RT @francesco_scoma: Sono immagini da brividi quelle che arrivano da #Beirut. Leggo di almeno 10 morti. Un pensiero va a loro, alle loro fa… -