Ag Osimhen | “Scelto Napoli per il feeling con Gattuso Vuole Scudetto e classifica marcatori E’ tornato in città ed ha preso casa”

Ag. Osimhen: “Scelto Napoli per il feeling con Gattuso. Vuole Scudetto e classifica marcatori. E’ tornato in città ed ha preso casa...” (Di mercoledì 5 agosto 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete" è intervenuto William D’Avila, agente tra gli altri di Victor Osimhen: "Sono molto contento che il giocatore sia stato acquistato dal Napoli, è un ... Leggi su tuttonapoli

angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? “Rinnovi? Speriamo di annunciarli presto” ?? Le parole del DS del #Napoli #Giuntoli #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? “Rinnovi? Speriamo di annunciarli presto” ?? Le parole del DS del #Napoli #Giuntoli #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: #Giuntoli parla di #Barce,lona e #mercato a #SportMediaset - Vypeer_ : C’è lo vedo osimhen che come didascalia di una foto scrive, “mi hanno buttato in mezzo ai lupi e ne sono uscito cap… - tuttonapoli : Giuntoli su Osimhen: 'Scelto per due qualità precise, è diverso da tutti i nostri attaccanti' -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen “Scelto Calciomercato, Iñigo Martinez e altri tradimenti baschi Sky Sport