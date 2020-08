Violenze a un ultra novantenne: indagato il badante (Di martedì 4 agosto 2020) Vinci, Firenze,, 4 agosto 2020 - Un badante polacco è indagato dalla procura di Firenze e dai carabinieri con l'accusa di violenza e atti di cattiveria gratuita , come tenerlo senza cibo, nei ... Leggi su lanazione

