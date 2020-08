Uomini e Donne, dramma per Gemma Galgani: Sirius? Corna clamorose, con chi lo beccano (Di martedì 4 agosto 2020) Bye bye Gemma Galgani. Adesso Sirius dimentica la dama torinese di 70 anni. Basta amore e coccole. I due, che si sono conosciuti a Uomini e Donne - il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 -, si sarebbero mollati. A quanto pare lui avrebbe una love story con una mora di 30 anni. Nessuna foto, ma tante spifferate. La storia tra Gemma e Sirius non ha mai convinto Tina Cipollari e molti telespettatori. Lui, però, si è sempre giustificato dicendo: “Sono stato interessato a Gemma”. E anche la madre di Sirius è tornata sull'argomento dicendo che suo figlio è sempre stato attratto da Gemma. Strano, ma vero. Adesso, però, a riflettori spenti è tutto finito? ... Leggi su liberoquotidiano

