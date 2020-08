Turchia: lo schema Ponzi e il rischio di un futuro libanese (Di martedì 4 agosto 2020) Prosegue il tentativo della Turchia di Recep Tayyip Erdogan di sfidare le “leggi” economiche o piuttosto la realtà, attraverso il controllo del deprezzamento della lira, l'inesorabile combustione di riserve valutarie, la droga del credito facile per sorreggere la domanda interna. Da molto tempo in tanti ripetono che così il paese non può reggere, eppure regge. Fino a quando, considerando anche la variabile Covid che annichilisce le entrate valutarie? La strategia di Erdogan e di suo genero, (...) - Mondo / Turchia, Esportazione, , Export, Tassi d'interesse, Erdogan Recep Leggi su feedproxy.google

