Svezia choc, sparatoria in strada: ragazzina di 12 anni uccisa da una pallottola vagante (Di martedì 4 agosto 2020) Svezia choc, ragazzina di 12 anni muore uccisa da un proiettile vagante. È successo a Stoccolma nel quartiere Botkyrka, dove la dodicenne stava passeggiando con il suo cane ed era davanti ad un ... Leggi su leggo

Svezia sotto choc per la morte di una dodicenne colpita da un proiettile vagante. È accaduto a Stoccolma: la ragazzina stava portando a passeggio il cane nel quartiere Botkyrka quando è stata colpita ...