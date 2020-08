Salvini, altro dietrofront: 'L'emergenza non c'è più. Il virus si diffonde con gli sbarchi dei migranti' (Di martedì 4 agosto 2020) Intervistato ai microfoni di Rtl 102.5 , il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno Matteo Salvini fa di nuovo dietrofront: 'L'emergenza non c'è più', secondo Salvini. Se ho fatto dietrofront ... Leggi su leggo

ilfoglio_it : Il Family Day sarà a settembre. Dopo l'immigrazione, la famiglia: ecco un altro tema identitario per misurarsi a de… - matteosalvinimi : #Salvini: Scommettiamo da quale Paese del mondo arriverà la maggioranza dei banchi a rotelle? Arriveranno dallo ste… - Mov5Stelle : FONTANA HA MENTITO AI LOMBARDI! Altro che donazione, come Salvini e Fontana inizialmente volevano far credere! Le… - Mirandola59 : RT @fatelli_michele: La lega al governo e quando mai, sono andati solo a fare bagarre e casino, salvini poi non ci andava mai.. Sempre asse… - Gianni49129553 : @matteosalvinimi Ma voi invece di dire che andrebbe consegnato all'autorità e essere solidali con il proprietario d… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini altro Lombardia, «Fontana ricandidato» ma Salvini accelera sul rimpasto: via Gallera e un piano di grandi opere Il Messaggero Fiorella Mannoia contro la Lega di Salvini: “Miserabili, attaccano una manifestazione a favore dei disabili”

Musicista, grandissima interprete, cantautrice ma anche molto impegnata nel sociale e in politica Fiorella Mannoia non ha mai nascosto di sostenere la sinistra e già in passato aveva avuto scontri, di ...

Stretta contro la movida violenta, più forze dell'ordine e controlli serrati nei luoghi di ritrovo

PORTO RECANATI - Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Flavio Ferdani riunito ieri per analizzare quanto accaduto nell’ultimo fine settimana a Porto Reca ...

Musicista, grandissima interprete, cantautrice ma anche molto impegnata nel sociale e in politica Fiorella Mannoia non ha mai nascosto di sostenere la sinistra e già in passato aveva avuto scontri, di ...PORTO RECANATI - Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Flavio Ferdani riunito ieri per analizzare quanto accaduto nell’ultimo fine settimana a Porto Reca ...