Roma, ubriaco litiga con un uomo, poi gli distrugge l’auto con un’ascia: nei guai 50enne romeno (Di martedì 4 agosto 2020) I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 50enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, per danneggiamento aggravato e porto illegale di strumenti atti ad offendere. I fatti L’uomo, la scorsa notte, in stato di agitazione dovuta all’assunzione di alcolici, a seguito di una lite scaturita per futili motivi con un uomo di 48 anni, connazionale, gli ha danneggiato l’auto, parcheggiata lungo via dei Pedagogisti, con un’ascia. A seguito di intervento giunto al 112, i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo presso la sua abitazione, dove hanno anche rinvenuto l’ascia utilizzata. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Roma, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

