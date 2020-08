Rainbow Six Siege riceve oggi il nuovo evento a tempo limitato Protocollo M.U.T.E. (Di martedì 4 agosto 2020) Ubisoft ha annunciato un nuovo evento a tempo limitato per la seconda stagione dell'Anno 5 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Protocollo M.U.T.E.Questo evento porterà alcune novità nella modalità Area Sicura, ambientata in una versione futuristica della mappa Torre e durerà due settimane, a partire da oggi 4 agosto fino al 17 agosto. In questa modalità futuristica di ispirazione fantascientifica 5 contro 5, gli assalitori cercheranno di disattivare il Protocollo M.U.T.E. con qualsiasi mezzo, mentre i difensori resisteranno nella Comm Tower e la difenderanno ad ogni costo. 41 Operatori saranno disponibili per giocare, con un paio di eccezioni per motivi di gameplay: Twitch, Thatcher, ... Leggi su eurogamer

