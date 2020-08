Ragazzo dato per disperso, dopo sei giorni trovato il suo corpo quasi integro nello stomaco di un coccodrillo (Di martedì 4 agosto 2020) Una storia che ha dell’incredibile. Un Ragazzo stava cercando lumache vicino ad un fiume, quando è stato attaccato da un coccodrillo. Il giovane ha provato a lottare con tutte le sue forze, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. In pochi secondi infatti Ricky Ganya, 14 anni, si è ritrovato sott’acqua, in uno scontro impari con un alligatore di quattro metri. La tragedia è avvenuta lo scorso 26 luglio a Rumah Dadat, in Malaysia. Al momento dell’aggressione da parte dell’animale il Ragazzo era in compagnia di alcuni familiari, intenti a raccogliere lumache sulle sponde di un fiume. Il coccodrillo ha fatto un balzo in avanti afferrando un piede del giovane e trascinandolo nel fiume. L’unico testimone oculare dell’agguato ... Leggi su tpi

giulirud70 : @marifcinter Nessuno regala niente soprattutto a quei livelli...lo ripeto il ragazzo ha dato il meglio di sé qualch… - _Rosa_9 : #DayDreamer Come sempre il giornalismo italiano non si smente. Si siamo impazzite, ma per la bravura straordinaria… - SciabolataFFP : Non è ancora dato sapere se il ragazzo arriverà in tripla cifra di presenze, perché la corte del #ManUtd è serrata… - apomar00 : @Tg1Raiofficial Non capisco; oggi giustamente avete dato risalto al ragazzo di colore picchiato a Grosseto, però no… - Niallxjhoran93 : Come si chiamava il ragazzo a cui avete dato il primo bacio? Il mio Samuele.. -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo dato Ragazzo dato per disperso, dopo sei giorni trovato il suo corpo quasi integro nello stomaco di un coccodrillo TPI Kulusevski: «Parma, ho dato tutto per voi. Sarà sempre casa mia» – FOTO

Ecco le parole del giocatore svedese con cittadinanza macedone: «Parma… Sono venuto come un ragazzo e vado via come un uomo.. Parma, ho dato tutto per voi… Anche quando avevo difficoltà a mettermi la ...

Floro Flores polemico: "Callejon unico, perchè non gli hanno rinnovato il contratto?"

A Radio Marte nella trasmissione ' Marte Sport Live', è intervenuto Antonio Floro Flores, ex giocatore del Napoli: "Il Barcellona è in difficoltà, ma sarebbe un danno perdere Insigne ... Immobile è un ...

Ecco le parole del giocatore svedese con cittadinanza macedone: «Parma… Sono venuto come un ragazzo e vado via come un uomo.. Parma, ho dato tutto per voi… Anche quando avevo difficoltà a mettermi la ...A Radio Marte nella trasmissione ' Marte Sport Live', è intervenuto Antonio Floro Flores, ex giocatore del Napoli: "Il Barcellona è in difficoltà, ma sarebbe un danno perdere Insigne ... Immobile è un ...