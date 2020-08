PS5 che non supporta a pieno il DualShock 4 'è obsolescenza forzata' (Di martedì 4 agosto 2020) Sembra proprio che la decisione di Sony sulla compatibilità con PS5 delle periferiche e in particolare del DualShock 4 sia destinata a far discutere almeno nel breve periodo e anche tra i giornalisti di settore ci sono opinioni non particolarmente entusiaste nei confronti di una posizione in netta contraddizione con quella proposta da Microsoft con Xbox Series X.Non c'è infatti la sola frecciatina di Xbox nei confronti di PlayStation da segnalare ma anche la posizione del noto giornalista di Venture Beat, Jeff Grubb. Grubb ne ha parlato attraverso Twitter arrivando anche a citare l'annosa questione dell'obsolescenza programmata o forzata."'Crediamo nelle generazioni' è una campagna marketing. Lo capisco. L'obsolescenza forzata ... Leggi su eurogamer

