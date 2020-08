Olanda, Federcalcio permette a calciatrice di giocare con la squadra maschile (Di martedì 4 agosto 2020) Quanto accaduto in Olanda ha del rivoluzionario per il mondo del calcio femminile, e non solo. La Federcalcio locale, infatti, ha permesso ad una giovane atleta di giocare insieme alla squadra maschile.SQUADRE MISTEcaption id="attachment 1001867" align="alignnone" width="594" Olanda Nazionale femminile (getty images)/captionAll'interno dell'Olanda sono ammesse fino all'età di 19 anni le squadre miste, ma una volta superato quel limite d'età le calciatrici o si uniscono ad un club femminile, oppure restano nella categoria mista B. A beneficiare di questa particolare regola è stata Ellen Fokkeme, calciatrice del Foarut.LE DICHIARAZIONI - "È fantastico poter continuare a giocare per Foarut. Sono ... Leggi su itasportpress

