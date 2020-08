“Non posso più doppiare i neri, ma recitare è il mio lavoro”. La voce dei Simpson contro il buonismo della Fox (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, 4 ago – Harry Shearer è la voce americana di alcuni dei più importanti personaggi dei Simpsons: Ned Flanders, il signor Burns e non da ultimo il dottor Hibbert – che è nero. Shearer, che ha 76 anni, ha commentato la decisione della Fox di non far più doppiare ai bianchi personaggi di colore o di “altre” culture. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, sotto la rinnovata pressione del movimento Black Lives Matter, le menti dietro i Simpson hanno dichiarato che nello show non sarebbe più stato permesso che “attori bianchi interpretino personaggi non bianchi”. Un attore interpreta chi non è Ora Shearer, comprensibilmente affezionato al personaggio del medico afroamericano Juilius Hibbert, con le sue ... Leggi su ilprimatonazionale

