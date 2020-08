No, questa foto che mostra quattro persone trasportare un animale morto non è stata scattata ad agosto 2020 (Di martedì 4 agosto 2020) Il 2 agosto su Facebook è stata pubblicata una foto in cui si vedono quattro persone nere trasportare a mano un animale morto lungo una strada. L’immagine è accompagnata da questo testo: «Tangenziale di Palermo, agosto 2020. Scene di ordinaria follia ai tempi del governo giallorosso. Avremo buona memoria». Questo è un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 2 agosto 2020 – Fuori contesto La foto oggetto della nostra analisi non è stata scattata ad agosto 2020 ai tempi del governo Conte II (in carica ... Leggi su facta.news

GassmanGassmann : La mia prima foto professsionale? Questa. @GChieregato Buona serata folks.???? - fanpage : La verità dietro questa foto-bufala - pompeii_sites : VENUSTAS. Grazia e bellezza a #Pompei: le foto dell'anteprima stampa di questa mattina - DanielaChiari : @arivelletrani Ma è nuova questa foto lei chi è - ninasj74 : @LaStampa In questa foto Salvini sta potenzialmente infettando la donna. La donna sta proteggendo Salvini. #WearADamnMask -

Ultime Notizie dalla rete : questa foto Questa foto non mostra un migrante insieme al figlio della ministra dell'Interno «che gestisce un centro di accoglienza facta.news Via Maqueda come un “Suq mediorientale” tra abusivi e biciclette che sfrecciano tra i pedoni (FOTO)

“Non è questo il nostro modello di pedonalizzazioni”,. A denunciarlo è Igor Gelarda. Il capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile sottolinea come la pedonalizzazione di via Maqueda, potrebbe essere ...

Calciomercato Milan – Bonaventura, rinnovo possibile: Ibra tifa per lui

E così che apre il suo pezzo Tuttosport, questa mattina in edicola. Il suo alleato? Zlatan Ibrahimovic. Nelle sue storie Instagram, infatti, lo svedese ha pubblicato una foto proprio con Bonaventura.

“Non è questo il nostro modello di pedonalizzazioni”,. A denunciarlo è Igor Gelarda. Il capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile sottolinea come la pedonalizzazione di via Maqueda, potrebbe essere ...E così che apre il suo pezzo Tuttosport, questa mattina in edicola. Il suo alleato? Zlatan Ibrahimovic. Nelle sue storie Instagram, infatti, lo svedese ha pubblicato una foto proprio con Bonaventura.