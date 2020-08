NEVE d’Agosto abbondante imbianca le Alpi, sullo Stelvio panorama invernale (Di martedì 4 agosto 2020) L’incursione perturbata, associata ad aria fredda da NEVE, ha riportato la NEVE sull’Arco Alpino, in genere oltre i 2500 metri. Ben imbiancate le montagne sopra Solda, in Alto Adige, e sul Passo dello Stelvio dove le precipitazioni sono state più copiose. La NEVE è iniziata a scendere dalla sera di lunedì 3 Agosto e poi ha assunto carattere di bufera persistente, così da formare un manto bianco abbondante sul passo Alpino, come apprezziamo dalla panoramica di questa mattina dalla terrazza dell’hotel Pirovano, a circa 3000 metri d’altezza. Sulle Dolomiti invece niente NEVE e prati verdi, ma comunque temperature sono precipitate su valori quasi autunnali. Anche a valle le ... Leggi su meteogiornale

Kekka________ : LE DOMENICHE D'AGOSTO QUABTA NEVE CHE CADRÀAAAAA E DEL TEMPO CHE VERRÀAAÀ - Lollowitz : RT @RepubblicaTv: Maltempo, è agosto ma sembra inverno al passo dello Stelvio: fitta nevicata imbianca strade e auto: Continua a scendere c… - ameliedbln : RT @vanessadbln: Arriverà Natale senza nuvole Le domeniche d'agosto Quanta neve che cadrà E nel tempo che verrà Il mio cuore ti sorprenderà… - LucillaMasini : Neve ad agosto sul passo dello Stelvio e sui monti altoatesini. E noi che prendevamo per il cu*o Gigi D'Alessio... #meteo #neve #4agosto - manuzco : RT @RepubblicaTv: Maltempo, è agosto ma sembra inverno al passo dello Stelvio: fitta nevicata imbianca strade e auto: Continua a scendere c… -

