Napoli, addio Callejon: lo spagnolo torna in patria (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’avventura di José Maria Callejon al Napoli è arrivata ormai ai titoli di coda. L’epilogo che i tifosi azzurri speravano non arrivasse mai è invece giunto. Contro la Lazio l’ala spagnola ha disputato la sua ultima partita con la maglia del Napoli al San Paolo, indossando per l’occasione anche la fascia da capitano. L’ultimo match … L'articolo Leggi su dailynews24

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Caro José, scusa il ritardo ma l’idea che dobbiamo dirti ad… - SeEarn : CASILLAS, ADDIO AL CALCIO GIOCATO: LA LEGGENDA DEL REAL E DELLA SELECCION APPENDE LE SCARPETTE AL CHIODO #Casillas… - news24_napoli : Calciomercato, addio Milan: tesoretto da 30 milioni - news24_napoli : Milan, addio Guadagnini: arriva un nuovo Chief Communication Officer - BombeDiVlad : ?? #Ancelotti e il suo addio al #Napoli: “La verità ha molte facce” '#Juventus ossessionata dalla #ChampionsLeague… -