Minorenni scappati e poi ritrovati, emergono dettagli: una fuga d'amore

Napoli – Da Roma a Palermo passando per Napoli, insieme in nome del loro amore e di una vacanza al mare. La fuga d'amore, che non ha nulla da invidiare ad un romanzetto rosa, è però finita prima di iniziare. I protagonisti sono un ragazzo di 16 anni e una ragazzina di 13, originari del Bangladesh, scappati di casa da Roma e diretti in Sicilia, hanno fatto una sosta in un noto hotel napoletano dove un portiere, stranito dalla situazione, ha chiamato gli agenti del commissariato di Vicaria Mercato. I due Minorenni, nella stanza 406 dell'albergo, credevano di avercela fatta e probabilmente già pregustavano la vacanza palermitana quando i poliziotti li hanno rintracciati. Fermati, i due, hanno riferito agli agenti che volevano solamente andare in Sicilia per trascorrere, ...

Se ne sono andati alla spicciolata, un pò per volta, da Terni, Rivotorto e Perugia. In tutto 41, compreso un minorenne, sui 50 tunisini arrivati in Umbria sabato e sbarcati a Porto Empedocle poche ore ...

Scappato 2 anni fa dopo una condanna per furto, torna in città e viene fermato mentre sosta su una panchina. In manette un 20enne

BOLZANO. E' stato pizzicato durante un normale controllo del territorio, il giovane di 20 anni colpito da un ordine di esecuzione a una pena detentiva di 3 anni e un mese di reclusione per furti aggra ...

