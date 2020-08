Mattarella alle Regioni: “Leale collaborazione sia cifra del rapporto con lo Stato. Dopo epidemia ora restano esigenze di tutela della salute” (Di martedì 4 agosto 2020) “Si avverte la necessità di individuare con maggior precisione sedi e procedure attraverso le quali il principio di leale collaborazione, caposaldo della giurisprudenza costituzionale, possa divenire sempre di più la cifra dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Automomie locali. È importante che la soggettività politica delle Regioni si sviluppi non in contrapposizione con l’indirizzo politico statale ma in chiave di confronto e di cooperazione”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’incontro con i presidenti di Regione al Quirinale. Il Capo dello Stato è poi tornato a parlare del coronavirus, sottolineando che sul dossier delle autonomie ... Leggi su ilfattoquotidiano

