Manila Nazzaro, ma davvero? La notizia boom su lei e Lorenzo Amoruso dopo Temptation (Di martedì 4 agosto 2020) Più di vent’anni fa l’abbiamo conosciuta per la sua bellezza, che ancora resta una garanzia intramontabile, nelle ultime settimane invece abbiamo scoperto la sua profondità d’animo: Manila Nazzaro ha nuovamente conquistato il cuore degli italiani grazie alla sua partecipazione a Temptation Island. Lei e il fidanzato ex calciatore, Lorenzo Amoruso, hanno rappresentato un vero e proprio esempio per le altre coppie con cui hanno condiviso l’esperienza televisiva. Oggi Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, usciti innamorati dal temuto falò di confronto, stanno trascorrendo un’estate romantica ancora tutta da scoprire. Chissà se Miss Italia 1999 sia rimasta in contatto con Antonella ... Leggi su tuttivip

Manilanazzaro : La mia intervista per @VanityFairIt grazie a @MarioManca - Serenahvabbe : RT @Manilanazzaro: La mia intervista per @VanityFairIt grazie a @MarioManca - zazoomblog : Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro tornano su Instagram il primo dolcissimo post (Foto) - #Lorenzo #Amoruso #Manila… - gracivaleria : RT @Manilanazzaro: La mia intervista per @VanityFairIt grazie a @MarioManca - darveyfeels_ : RT @Manilanazzaro: La mia intervista per @VanityFairIt grazie a @MarioManca -