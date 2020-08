Manila Nazzaro, dopo Temptation Island è pronta per un altro reality: la verità (Di martedì 4 agosto 2020) Questo articolo Manila Nazzaro, dopo Temptation Island è pronta per un altro reality: la verità . Manila Nazzaro è senza alcun dubbio uno dei personaggi del momento . Ma che cosa potrebbe esserci nel suo futuro? Si parla di un altro reality. Manila Nazzaro è senza alcun dubbio uno dei personaggi più chiacchierati e discussi di questo momento. I telespettatori hanno infatti ancora negli occhi la sua avventura a ‘Temptation Island’. … Leggi su youmovies

Manilanazzaro : La mia intervista per @VanityFairIt grazie a @MarioManca - DoraEbasta : RT @Manilanazzaro: La mia intervista per @VanityFairIt grazie a @MarioManca - abasicclown : RT @darveyfeels_: in televisione ci vorrebbero più donne forti, determinate, vere e indipendenti come Manila Nazzaro, qualcuno le dia qualc… - ninetiesbish : RT @Manilanazzaro: La mia intervista per @VanityFairIt grazie a @MarioManca - Serenahvabbe : RT @Manilanazzaro: La mia intervista per @VanityFairIt grazie a @MarioManca -