Lampedusa: sbarchi e contagi. Il sindaco: "È un'emergenza" (Di martedì 4 agosto 2020) Chiara Giannini I migranti liberi di andare e venire dagli hotspot. Martello: "Il governo È troppo lento" Entrano ed escono dall'hotspot con le buste della spesa in mano, indisturbati, che siano positivi al Covid o meno. Usano i varchi nella rete nascosta tra i pini e fuggono. I migranti arrivati a Lampedusa, in sostanza, sono liberi di entrare e uscire come vogliono dal centro di accoglienza che ne ospita 1.050, sorvegliati a vista da poliziotti e militari dell'esercito, massacrati da lunghi turni di lavoro. Altri 200 clandestini sono ospitati alla Casa della fraternità, gestita dal parroco pro migranti don Carmelo La Magra e controllati dalla Guardia di Finanza. Ieri al porto nuovo un gruppetto di extracomunitari È stato bloccato dalla Digos. In sette, tutti giovanissimi, erano riusciti a far perdere le ... Leggi su ilgiornale

Corriere : Conte: «Non tolleriamo ingressi irregolari». A Lampedusa altri sbarchi, nave per la quarantena - LegaSalvini : IMMIGRAZIONE, MATTEO SALVINI E IL VIDEO DEGLI SBARCHI A LAMPEDUSA: 'AVETE RESO L'ITALIA LA BARZELLETTA DEL MONDO' - LegaSalvini : MIGRANTI, NUOVI SBARCHI A LAMPEDUSA - lellinara : RT @DSantanche: Ma un presidente del Consiglio che dichiara “non tollereremo altri #sbarchi” e poi si fa passare sotto il naso centinaia di… - monika_mazurek : RT @Rassegne_Italia: Allarme del sindaco di Lampedusa: “In pochi giorni 5.500 arrivi in 250 sbarchi”. Lo dica ai suoi “compari” del PD: htt… -