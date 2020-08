La nave lusso Ngv è pronta per ospitare i migranti che non fuggono (Di martedì 4 agosto 2020) Ha lasciato Porto Empedocle per raggiungere Lampedusa, la nave quarantena dei migranti “Gnv Azzurra”, giunta lunedì. Il via libera dopo l’ispezione tecnica. Tutto è pronto per ospitare i migranti sbarcati in Sicilia che hanno riempito oltre misura l’hotspot di Lampedusa, e non solo. Il via libera alla nave da crociera NGV, è stato dato dopo l’ispezione tecnica, realizzata dalla commissione presieduta dalla Capitaneria di porto di Porto Empedocle. L’imbarcazione da oltre 1.000 posti è la Gnv Azzurra fornita dalla compagnia Grandi Navi Veloci che sarà ormeggiata al largo di Lampedusa e potrà accogliere, oltre al personale di bordo, alle forze di polizia e agli operatori della Croce Rossa, circa 600-700 ... Leggi su chenews

