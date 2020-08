Italia’s Got Talent 2021: giuria e conduttore (Di martedì 4 agosto 2020) Tutto procede bene per quanto riguarda la nuova edizione di Italia’s Got Talent 2021. Sembra che la squadra, con a capo Lodovica Comello, che vedremo in onda su Tv8 e su Sky Uno nella nuova edizione del Talent show rimarrà invariata. Sia nella conduzione, sia nella giuria. La produzione del Talent show targato Sky è ripartita e a settembre aprirà anche le audizioni a Roma, sempre negli studi di Cinecittà. Nel rispetto delle normative anti-Covid gli aspiranti concorrenti e il pubblico troveranno ad accoglierli una nuova scenografia in gradi di rispettare le norme e garantire la sicurezza di tutti. Il pubblico sarà costituito da nuclei familiari, conviventi e dalle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

repubblica : Italia's got talent conferma la giuria: Bastianich, Maionchi, Matano e Pellegrini [aggiornamento delle 13:52] - enrick81 : @famigliasimpson @Tvottiano @napoliforever89 @misterf_tweets @tw_fyvry @Federic01996 @OltreTv @MasterAb88 @ematr_86… - MandronePeppe : RT @tvblogit: Italia's Got Talent 2021: confermata la giuria, Lodovica Comello alla conduzione, audizioni al via a settembre - raspa90 : RT @tvblogit: Italia's Got Talent 2021: confermata la giuria, Lodovica Comello alla conduzione, audizioni al via a settembre - SerieTvserie : Italia's Got Talent 2021: confermata la giuria, Lodovica Comello alla conduzione, audizioni al via a settembre -