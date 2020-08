«Io sono uno di quelli che ai migranti sparerebbe tranquillamente» (Di martedì 4 agosto 2020) “Io sono uno di quelli che gli sparerebbe a quelli lì, tranquillamente”: il consigliere della Lega del Friuli Venezia Giulia Antonio Calligaris Il consigliere leghista in Friuli che “gli sparerebbe” (ai migranti) lo ha detto oggi a una quindicina di militanti di Casapound che sono entrati nell’aula del Consiglio regionale in cui era in corso una commissione sul Programma immigrazione 2020 del Friuli Venezia Giulia. Frase pronunciata quando i militanti avevano concluso di leggere il loro messaggio sugli immigrati -in cui sostanzialmente denunciano l’immobilismo della politica – e che ha subito creato costernazione tra i consiglieri dell’opposizione. «Io sono uno di ... Leggi su nextquotidiano

SkySportF1 : Un omaggio a JULES BIANCHI nel giorno del suo compleanno ? «Non ho avuto ripensamenti dopo quella tragedia. Se comi… - sole24ore : Gli italiani colpiti dal Covid sono 1,5 milioni, metà in Lombardia: letalità scende al 2,5%. A Bergamo uno su 4 ha… - matteosalvinimi : #Salvini:Sono uno strano 'sequestratore di persone'. Nave che avrei sequestrato ha raccolto immigrati prima in Libi… - EffimeraAlkimia : RT @neXtquotidiano: «Io sono uno di quelli che ai migranti sparerebbe tranquillamente» Il consigliere della Lega del Friuli Venezia Giulia… - 311titti : RT @neXtquotidiano: «Io sono uno di quelli che ai migranti sparerebbe tranquillamente» Il consigliere della Lega del Friuli Venezia Giulia… -

Ultime Notizie dalla rete : sono uno «Io sono uno di quelli che ai migranti sparerebbe tranquillamente» next “Così mi hanno aggredito al parco di Su Planu: il coltello l’ho tirato fuori per difendermi, mi hanno tirato addosso un bidone”

Si sono avvicinati due uomini di circa 45- 50 anni che mi hanno minacciato ed aggredito ed uno di loro si è messo a filmarmi con il telefonino. Un altro uomo mi voleva spaccare una bottiglia in testa, ...

Erasmus+, da Commissione Ue finanziamento a 5 piattaforme transnazionali

(Teleborsa) - Parola d'ordine sostenibilità. Annunciato dalla Commissione europea, con l'obiettivo di "rispondere alle esigenze di un'economia innovativa, inclusiva e sostenibile", la proposta di un n ...

Si sono avvicinati due uomini di circa 45- 50 anni che mi hanno minacciato ed aggredito ed uno di loro si è messo a filmarmi con il telefonino. Un altro uomo mi voleva spaccare una bottiglia in testa, ...(Teleborsa) - Parola d'ordine sostenibilità. Annunciato dalla Commissione europea, con l'obiettivo di "rispondere alle esigenze di un'economia innovativa, inclusiva e sostenibile", la proposta di un n ...