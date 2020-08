Innovation Day, asse Italia-Giappone: via alla call per startup e scaleup (Di martedì 4 agosto 2020) Le startup e scaleup Italiane possono inviare le candidature per partecipare alla 5° edizione dell’Italian Innovation Day 2020 che si terrà online il 5 e 6 novembre. L’evento è organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Tokyo in collaborazione con altre istituzioni pubbliche Italiane e Giapponesi (ICE, InvItalia, Japan External Trade Organization JETRO) e prevede l’intervento di 16 startup e scaleup che avranno la possibilità di presentarsi di fronte a un vasto pubblico di aziende e investitori. Cinque di esse saranno startup che hanno ricevuto finanziamenti da Smart & Start Italia, il programma di ... Leggi su ildenaro

Liguria Innovation Exchange: il centro per l’innovazione digitale al servizio di aziende, enti pubblici e cittadini liguri

Nasce a Genova il Liguria Innovation Exchange, un centro per l’innovazione digitale, che rappresenta la naturale evoluzione della collaborazione tra Cisco, Regione Liguria e Comune di Genova. Nel cors ...

