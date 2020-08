Gwyneth Paltrow pubblica una foto con la figlia Apple: somiglianza incredibile (Di martedì 4 agosto 2020) Nata nel 2004 dall’amore tra Gwyneth Paltrow e Chris Martin, la sedicenne Apple assomiglia sempre di più alla madre: un perfetto mix di bellezza ed eleganza. Apple ha compiuto 16 anni e compare in numerose foto insieme alla madre Gwyneth Paltrow: dagli scatti pubblicati dall’attrice è evidente quanto la figlia avuta dal leader dei Coldplay … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Diventata guru e influencer nel settore del benessere psicofisico Gwyneth Paltrow si dedica da tempo ormai più alla sua linea di prodotti per la bellezza e il wellness, che al cinema. E proprio per pr ...

Sapevi che la vagina si auto pulisce?

Influencer e celebrità vari raccontano delle loro abitudini e queste diventano di tendenza per molte donne. L’attrice Gwyneth Paltrow aveva raccontato di praticare il bagno di vapore per la vagina e ...

