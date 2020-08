Gli hacker violano il sistema del Tribunale di Catania: l’ennesima prova di vulnerabilità (Di martedì 4 agosto 2020) Le beffe si susseguono e stavolta a subire lo smacco sono gli uffici giudiziari della città dell’elefantino. I pirati informatici di Anonymous e LulzSec sono andati nuovamente a segno, entrando e scorrazzando liberamente nelle viscere digitali del Tribunale di Catania. Non proprio una violazione qualunque, anche se – come al solito – fuori dalla portata dei riflettori che la stampa orienta sempre ben lontano dalle inquietanti scene virtuali del delitto. Nel mirino delle squadre italiane dei due gruppi internazionali probabilmente non c’è soltanto un ufficio periferico del Ministero della Giustizia. Buon pomeriggio @minGiustizia you have been pwned! #Hacked #Ministero #Anonymous #LulzSecITA #JustForLulz pic.twitter.com/EFJq6ayZUj — LulzSecurityITA (@LulzSecurityITA) August 3, 2020 L’arrembaggio andato a ... Leggi su ilfattoquotidiano

tizcolombo : RT @CiscoItalia: Gli hacker non vanno in vacanza! Ecco i nostri suggerimenti per dipendenti e responsabili IT per proteggere i dati in modo… - giornalorg : - cybermondoit : RT @Key4biz: Sono stati arrestati in tempi record gli #hacker responsabili del grave incidente informatico che ha coinvolto #Twitter lo sco… - Esposito5Madda : RT @CiscoItalia: Gli hacker non vanno in vacanza! Ecco i nostri suggerimenti per dipendenti e responsabili IT per proteggere i dati in modo… - fra_subnet : RT @Umberto_Rapetto: cosa hanno combinato gli hacker in danno al #Vaticano? e perché? il mio articolo di oggi su INFOSEC NEWS @infosec20200… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli hacker Arrestati gli hacker del recente attacco a Twitter grazie agli exchange di criptovalute Tiscali.it McAfee: il ransomware NetWalker ha generato 25 milioni di dollari in 4 mesi

grazie ai pagamenti dei riscatti gli hacker sarebbero riusciti a mettere le mani su ben 2.795 Bitcoin (BTC). Questo rende NetWalker uno dei ransomware più redditizi di sempre. La peculiarità di ...

Hacker russi in azione contro il candidato britannico al Wto

Come Hillary Clinton. Liam Fox, ex ministro alla Commercio britannico, usò l'email personale per documenti riservati. Così hacker russi hanno rubato le carte delle trattative Uk-Usa. Un grosso guaio p ...

grazie ai pagamenti dei riscatti gli hacker sarebbero riusciti a mettere le mani su ben 2.795 Bitcoin (BTC). Questo rende NetWalker uno dei ransomware più redditizi di sempre. La peculiarità di ...Come Hillary Clinton. Liam Fox, ex ministro alla Commercio britannico, usò l'email personale per documenti riservati. Così hacker russi hanno rubato le carte delle trattative Uk-Usa. Un grosso guaio p ...