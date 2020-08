Gli episodi 13, 14 e 15 di Grey’s Anatomy 16 doppiati in onda su Fox il 4 agosto, verso l’addio ad Alex Karev (Di martedì 4 agosto 2020) Continua la programmazione in replica di Grey's Anatomy 16 su Fox, ogni martedì in seconda serata con tre episodi: l'ultima stagione del medical drama, già trasmessa da ottobre a maggio, viene riproposta anche per permettere agli spettatori di vedere gli ultimi episodi doppiati in lingua italiana. L'ultima parte di stagione, infatti, era andata in onda in lingua originale sottotitolata, a causa dell'emergenza Covid-19 che ha impedito il normale funzionamento degli studi di doppiaggio. Gli episodi dal 16° al 21° sono stati doppiati in italiano solo durante la fase 2 dell'emergenza Coronavirus e andranno in onda per la prima volta questo mese, con tre episodi ogni martedì sul canale 112 di ... Leggi su optimagazine

