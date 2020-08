George Floyd implora il poliziotto: “Ti prego, non spararmi”. Il video esclusivo prima dell’uccisione (Di martedì 4 agosto 2020) Un video che mostra le terribili immagini prima dell’uccisione di George Floyd. Il tabloid britannico Daily Mail ha pubblicato in esclusiva le drammatiche immagini delle webcam di due dei tre agenti accusati dell’uccisione dell’afroamericano Floyd a Minneapolis, morto soffocato dopo che un poliziotto ha tenuto il ginocchio sul suo collo per quasi nove minuti. Il video comincia … L'articolo George Floyd implora il poliziotto: “Ti prego, non spararmi”. Il video esclusivo prima dell’uccisione Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Le immagini partono da quando l’uomo viene fermato al volante e subito gli viene puntata la pistola alla testa. Floyd singhiozza. I poliziotti lo spingono fuori dall’auto e lo ammanettano.

Il Daily Mail pubblica in esclusiva i momenti drammatici prima della morte di George Floyd. Come riportano le agenzie (vedi Adnkronos) gli agenti bussano al finestrino della macchina. Uno estrae ...

