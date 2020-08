Fca avvia attività produzione mascherine a Mirafiori e Pratola Serra (Di martedì 4 agosto 2020) TORINO (ITALPRESS) – Sono partite negli impianti Fca di Mirafiori (Torino) e di Pratola Serra (Avellino) le attività per l'installazione e messa a punto delle linee di produzione delle mascherine chirurgiche. Le prime quattro macchine industriali sono arrivate presso l'officina 63 del comprensorio di Mirafiori e nei prossimi giorni saranno allestiti i primi processi produttivi in un'area di circa 7.000 metri quadrati. Complessivamente saranno 25 le linee che saranno predisposte a Torino. Altre 19 saranno invece allestite a Pratola Serra dove i lavori di predisposizione dell'area specifica di 9.000 metri quadrati al centro dell'impianto campano procedono velocemente. L'obiettivo di produzione giornaliera nei due impianti di ... Leggi su iltempo

