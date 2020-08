Extra Viva! Festival: città circolari, millennial e generazione z per guardare al futuro (Di martedì 4 agosto 2020) In attesa dell’inizio del Viva! Festival (dal 6 al 9 agosto), che in totale sicurezza e con le dovute limitazioni si svolgerà come sempre in Puglia nella Valle d’Itria con tantissimi ospiti musicali, si sono svolti a Locorotondo (Bari), due talk Extra Viva! Festival. Un modo per fermarsi, ragionare e parlare di futuro con visioni innovative che possano cambiare e migliorare il mondo. Il primo incontro era dedicato alla Città circolare (o Circular city) che si fonda sui principi dell’economia circolare. Così come questa tipologia di economia si rigenera da sola, anche le città possono evolversi in quella direzione tramite un sistema urbano capace di rigenerarsi, eliminare gli sprechi e migliorare le connessioni. Al centro del discorso, ... Leggi su wired

