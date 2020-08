Esplosione pochi minuti fa, deflagrazione udita a chilometri di distanza: ecco il video (Di martedì 4 agosto 2020) Il video alla fine dell'articolo. Due forti esplosioni hanno scosso oggi il porto, stando a quanto precisato dal sito Daily Star. Una giornalista del sito, Ghada AlSharif, ha postato sul proprio account Twitter le immagini degli uffici investiti dalla deflagrazione. Secondo quanto ha riferito la Croce Rossa ci sono decine di feriti, sotto le macerie. La notizia è stata rilanciata anche dal ministero della Salute, che ha parlato genericamente di "molti feriti". Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essersi trattato di un incendio in una fabbrica di fuochi d'artificio nei pressi del porto di Beirut. Lo ha affermato l'agenzia di stampa pubblica libanese. Le immagini mostrano una grande nuvola rossa che incombe sul centro della città. L'onda della potente deflagrazione ha investito un'estesa area della ... Leggi su howtodofor

