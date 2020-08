Dagospia - John Elkann stanco di Sarri: dubbi anche sulla coppia Nedved-Paratici (Di martedì 4 agosto 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Tarallo, giornalista di Dagospia: “I tifosi della Juve non sono contenti di questa stagione, uno scudetto di cartone - perché di cartone è stato il campionato - e da ... Leggi su tuttonapoli

susydigennaro : RT @napolimagazine: DAGOSPIA - Tarallo sulla Juve: 'In qualsiasi azienda di un certo livello si cerca la perfezione e John Elkann la preten… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAGOSPIA - Tarallo sulla Juve: 'In qualsiasi azienda di un certo livello si cerca la perfezione e John Elkann la preten… - juve_magazine : DAGOSPIA - Tarallo sulla Juve: 'In qualsiasi azienda di un certo livello si cerca la perfezione e John Elkann la pr… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAGOSPIA - Tarallo sulla Juve: 'In qualsiasi azienda di un certo livello si cerca la perfezione e John Elkann la preten… - napolimagazine : DAGOSPIA - Tarallo sulla Juve: 'In qualsiasi azienda di un certo livello si cerca la perfezione e John Elkann la pr… -