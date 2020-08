“Ciao, Tino”. Lutto nel sport, se ne va un grande. Per tanti fu un vero pioniere, quasi un eroe (Di martedì 4 agosto 2020) Addio a Ernesto ‘Tino’ Brambilla, un grande dei motori, per tanti un eroe del motorsport dei tempi che furono, in cui l’uomo era capace di essere un cavaliere del rischio sia in sella ad una motocicletta che al volante di una monoposto. Ernesto ‘Tino’ Brambilla è spirato ieri nella sua casa a Monza all’età di 86 anni. Grave Lutto per La Brianza e l’Italia che perdono un pilota capace di far innamorare per la sua passione e l’intramontabile desiderio di sfida con la velocità, anche con il fratello Vittorio, di tre anni più giovani e morto nel 2001. La sua storia d’amore con i motori inizia con le due ruote. Brambilla esordì nelle competizioni nazionali nel 1953 con una Rumi 125cc vincendo quattro gare. Nel 1954 in ... Leggi su caffeinamagazine

Macca96157567 : Ti è sempre piaciuto vincere... ora potrai farlo ancora.... se tuo fratello Vittorio te lo consentirà.... Ciao Tin… - iscoscisl : RT @CislLombardia: Ciao Tino, sei e resti così: schietto, sincero e libero Il nostro grazie a te sindacalista, a te collega, a te amico ht… - FaiLaghi : RT @CislLombardia: Ciao Tino, sei e resti così: schietto, sincero e libero Il nostro grazie a te sindacalista, a te collega, a te amico ht… - RRvone : @FurlanAnnamaria @FIMCislStampa @CislLombardia Quando un uomo muore, un capitolo non viene strappato dal libro, ma… - lucianoscalia1 : @FIMCislStampa @rominarossi14 @FimLombardia @CislNazionale @CislLombardia @TgrLombardia @sole24ore @Diariolavoro Ciao Tino -

Ultime Notizie dalla rete : “Ciao Tino”