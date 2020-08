Chiasso, si cambia: via Lupi, ecco Zichella (Di martedì 4 agosto 2020) Mister Lupi è stato sollevato dal suo incarico. La Direzione tecnica è invece stata affidata ad Ezequiel Carboni Leggi su media.tio.ch

Il nuovo staff sarà coordinato dal direttore tecnico Ezequiel Carboni Le strade del Chiasso e del tecnico Alessandro Lupi si separano. Come comunicato dalla società rossoblù, nettamente ultima nel ...L’FC Chiasso comunica che Alessandro Lupi è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Prenderà le redini della squadra Giovanni Zichella. La Società, ringraziando Lupi per la co ...