Caffè, tutti gli errori da non fare quando lo prepariamo a casa (Di martedì 4 agosto 2020) Diciamolo, quando si parla di come preparare il caffè noi Italiani siamo molto orgogliosi: «Come lo facciamo noi, nessun altro…» affermiamo confrontando il nostro con quello preparato in altre parti del mondo. Ma è così? Davvero siamo bravi? In parte: usiamo gli strumenti e gli ingredienti giusti, ma spesso ci manca la tecnica. Abbiamo chiesto al direttore dell’Università del Caffè, Moreno Faina, quali sono gli errori più comuni che facciamo quando prepariamo il caffè in casa e, sorpresa, sono tantissimi. Per esempio, lo sapevate che la moka sul fuoco va lasciata aperta o che la polvere del caffè si può conservare in frigo? Leggi su vanityfair

