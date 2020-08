“Ben Johnson positivo già nell’86 ma l’Urss lo coprì”: il guru del doping russo vive in Usa sotto protezione (Di martedì 4 agosto 2020) Le persone che sanno dove si trova in questo momento il dottor Grigory Rodchenkov, si contano sulle dita di una mano. Nemmeno il suo avvocato, Jim Walden, conosce dove si nasconde. Quando gli Stati Uniti nel 2018 hanno espulso 60 diplomatici russi per protesta contro l’avvelenamento di Sergei Skripal, alcuni di questi – ha scoperto in seguito l’FBI – erano stati mandati dal Cremlino con la sola missione di trovarlo. Questa storia sembra sceneggiata da John le Carré ma è invece una incredibile vicenda di spionaggio ambientato nella guerra fredda del doping, ancora oggi, nel 2020. Perché il dottor Rodchenkov era il capo del laboratorio antidoping di Mosca, nonché l’architetto del grande doping russo a Londra 2012 e ai giochi invernali di Sochi due anni dopo. ... Leggi su ilnapolista

