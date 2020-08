Bekaert: si aprono spiragli per la reindustrializzazione, incontro col ministero (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo 773 giorni di lotta determinata dei lavoratori della Bekaert, per la prima volta possiamo vedere una flebile luce in fondo al tunnel, affermano i sindacati Leggi su firenzepost

FIRENZE – Si è tenuto in videoconferenza l’incontro con il Ministero dello Sviluppo Economico sulla vertenza Bekaert di Figline Valdarno. Erano presenti, oltre alle organizzazioni sindacali, la ...

Bekaert: proseguono le verifiche per la reindustrializzazione del sito

Daniele Calosi (Segretario Fiom Cgil Firenze): “Bene gli impegni del Governo sui piani industriali presentati e sulla copertura degli ammortizzatori sociali. Dopo 773 giorni di lotta determinata dei l ...

